Covid-19 e avvocati, Chiapponi su problemi categoria

(Teleborsa) - Con ilildovrebbe salire adagli attualiNon si esclude neppure di poter recuperare le risorse sufficienti a raggiungere addirittura. Mentre molti attendono l'erogazione della seconda tranche, c'è una fetta diancora laOltre 35mila avvocati aventi diritto, sebbene in possesso di tutti i requisiti, sono rimasti a "tasche vuote" perDel "problema" Teleborsa ne ha parlato con l'avvocato"Allo stato, la Cassa Forense ha liquidato 102.133,00 domande di accesso al reddito di ultima istanza, anticipando per lo Stato ben. La Cassa prevede di, ad esaurimento del budget disponibile. Nonostante ciò, le domande di oltreal momento, pur disponendo dei requisiti previsti, non possono essere ammesse al bonus deiA tal fine, l'Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) lo scorso 23 aprile ha già provveduto ai Ministeri competenti per un ampliamento del finanziamento che, al momento, con riferimento a tutte le Casse libero professionali, è stato sforato di"."Il Decreto del 28 marzo 2020 ha esteso anche aiiscritti alle gestioni previdenziali di categoria. Ciò a sostegno del reddito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Decreto che stabilisce che possono presentare l'istanza i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivoche nella dichiarazione 2019 relativa agli introiti dell'anno precedente abbiano percepito un reddito complessivo inferiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in corso.Gli iscritti che, invece, abbiano dichiarato, potranno inoltrare domanda solo se abbianotra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.invece, si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre del 2019; a tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa, ovvero differenza fra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.. Anch'esso deve essere"La somma stanziata dal Governo per le partite IVA di 600,00 euro per il mese di marzo e di 800 per aprile e maggiodi struttura media, ossia la maggior parte, deve sostenere mensilmente, quali il canone di locazione le utenze, il comodato d'uso o comunque la manutenzione dei macchinari e degli strumenti necessari per svolgere l'attività professionale, vale a dire computer, stampanti multifunzione, canoni per processo telematico, strumenti digitali. Inoltre c'è il costo per il personale dello studio, l'assicurazione professionale e via dicendo. E non va dimenticato considerar che i giovani avvocati all'inizio della professione e di conseguenza con introiti molto bassi, se non quasi inesistenti, per l'affitto di una sola stanza, sostengono una spesa media di € 500 euro. Certamente, se effettivamente elargita, la somma del Governo avrebbe, ossia la comprensione da parte dell'Esecutivo delle problematiche che la nota pandemia ha causato anche alla nostra categoria professionale e alle libere professioni tutte.Sotto un diverso profilo, le misure consistenti in sgravi fiscali futuri sui costi sostenuti nel periodo di pandemia, oltre che inutili nel momento attuale,a beneficiare degli sgravi. Si consideri che, pertanto lo strumento degli sgravi"."La data del 4 maggio, per gli avvocati,. L'attività processuale, in mancanza di ulteriori provvedimenti, era fissata per l'11 maggio 2020,Sicuramente saranno difformi a seconda del Distretto di Corte di Appello., che a ben vedere avrebbe potuto continuare a essere espletata attraverso i mezzi di comunicazione in essere (e- mail, pec, telefono…), non è di fatto praticabile, poiché, presupporrebbe la piena efficienza e reattività della P.A., degli Istituti di credito, delle Assicurazioni, dell'Agenzia del Territorio, degli intermediari immobiliari e finanziari, dunque di Uffici pubblici e non, che ad oggi, seppur attivi a mezzo dello smart working, non sono in grado invece di evadere le pratiche legali che vengono affidate ad avvocati. Pratiche che presentano problematiche difformi da quelle standard. In sostanza, dal 4".