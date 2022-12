Cosa ordinano gli italiani durante il periodo natalizio? Vince il "comfort food"

(Teleborsa) - Piace sempre di più a gli italiani il comfort food,, in prossimità del Natale. E' quanto svela l'ultima indagine diche analizza le abitudini di acquisto delle città medio-piccole durante le festività.Un'indagine che cerca di capire al meglio non solo i comportamenti alimentari delle persone in un momento tradizionalmente associato al cibo e alla convivialità, ma anche i mutamenti in termini di consuetudini portati dal progressivo ritrarsi dell'onda lunga della pandemia.Lo studio, svolto internamente attraverso l'incrocio di dati proprietari e brevi sondaggi prospettici, fornisce un interessante resoconto sulle preferenze delle persone durante il periodo festivo, prendendo come riferimento le fasce di età 18-24, 25-34 e over 35.Sul podioA fronte di un deciso aumento degli ordini nel mese di dicembre, superiori del 15% rispetto al 2021 - che ribadisce ancora una volta quanto il delivery sia entrato nella quotidianità degli italiani -, la categoria preferita è quella della pizza, che raccoglie il 37% dei favori, con la margherita regina assoluta rappresentante da sola il 22%.In seconda posizione, glicon il 19%: da segnalare lo scontro generazionale tra la fascia 18-24, maggiormente incline al fast food in stile americano e quelle 25- 34 e over 35, che esprimono, invece, una propensione verso panini con ingredienti legati al territorio. Gradino più basso del podio, a sorpresa, al– piatto tipico della cucina meridionale) che rappresenta un vero e proprio outsider registrando un più che buono 7%. In ascesa, infine, troviamo il pokè, piatto di origine hawaiana divenuto un trend negli ultimi anni, a cui va la medaglia di legno con il 6,5%. Maggiormente staccati, ma sicuramente interessanti da segnalare, il sushi - evergreen per i servizi di consegna a domicilio - e alcuni piatti della tradizione.Come sempre, riparte la sfida tra panettone e pandoro, con il primo ampiamente favorito (70%), in quanto considerato maggiormente versatile e leggero, oltre che più rappresentativo del periodo festivo. In prospettiva, nei giorni rossi (Vigilia, Natale e Cenone di Capodanno), la scelta sembra ricadrà su contorni e dolci (che raccolgono una preferenza complessiva del 82% rispetto alle portateprincipali), in quanto permettono un deciso risparmio in termini di tempo, senza dover necessariamente rinunciare alla qualità e al gusto.