Coronavirus, crollano le giocate a slot e videolottery: in Lombardia calo del 50%, in Emilia e Veneto tra il 30 e il 40%

Coronavirus, effetti pesanti anche sulle sale gioco: secondo quanto apprende Agipronews da stime degli operatori del settore apparecchi (slot e videolottery), in Lombardia nell’ultima settimana si registra un calo del 50%, in seguito all’ordinanza che limita l’accesso ai luoghi pubblici (in cui ricadono le sale slot e scommesse).

La Regione Lombardia è stata tra le prime ad adottare le misure di chiusura per gli esercizi pubblici - bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento - dalle 18 alle 6. Nei 15 Comuni della "zona rossa", la raccolta di gioco è azzerata.

Si stima invece un calo del 30-40% per il settore in Emilia-Romagna e Veneto.





Ultimo aggiornamento: 13:11

