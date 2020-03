(Teleborsa) - Il primo trimestre "sarà molto, molto negativo" per l'economia, nell'area euro e in italiana, se prima che l'emergenza coronavirus si rivelasse in tutta la sua drammaticità si ritoccavano le previsioni "di punti decimali, adesso siamo ai punti percentuali", ha affermato il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco in una intervista a Bloomberg.



"E chiaro che ci sarà non solo meno domanda ma anche meno attività economica, e con la domanda inferiore ci saranno meno redditi". E' su questo che devono intervenire i provvedimenti pubblici. "Il punto cruciale in questo è contenere gli effetti il più possibile e contenere l'incertezza - ha detto -. Dovremo operare per rendere più tranquilli i cittadini e i mercati, nel momento in cui la crisi la crisi sarà superata". © RIPRODUZIONE RISERVATA