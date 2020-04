© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Perdite di produzione che costeranno ai paesi europeicon unQuesti, secondo le– l'istituto tedesco per la ricerca e l'analisi economica con sede a Monaco noto per il suo indice mensile sul Business Climate in Germania –, gliUno scenario che, perimpone agli Stati del Vecchio Continente, di rafforzare i propri sistemi sanitari nazionali. "Oltre alle ragioni mediche, ci sono anche ragioni economiche per investire massicciamente nella protezione della salute. Questo aiuterebbe a contenere l'epidemia e allo stesso tempo ci permetterebbe di eliminare gradualmente le chiusure di scuole e aziende" afferma Fuest.Nel suol'Istituto ha diffuso le stime sui costi, a livello europeo, dell'interruzione della produzione dovuta al "lockdown" per contenere il coronavirus, a un ulteriore ritardo del ritorno alla normale attività economica, o a perdite durature a causa di fallimenti o di perdita di relazioni commerciali durante la crisi.In Italia, finora il paese europeo più duramente colpito, l'Ifo stima che ia seconda dello scenario, con unaSe la chiusura si dovesse estendere a un, i costi salirebbero a, il che significa una. Una sola settimana di proroga del "lockdown" in Italia comporterebbe costi aggiuntivi di 14-27 miliardi, e quindi un calo della crescita di 0,8-1,5 punti. Unafarebbe invece aumentare i costi fino a 108 miliardi, corrispondenti a 6,3 punti di crescita perduta.In Spagna, anch'essa gravemente colpita, l'Ifo prevede che una. Con una chiusura di, i costi raggiungono i, riducendo la crescita diUna proroga di una settimana in Spagna comporterebbe costi aggiuntivi di 10-20 miliardi e quindi un calo della crescita di 0,8-1,6 punti. Una proroga da uno a due mesi farebbe aumentare i costi di ben 78 miliardi, ovvero 6,1 punti di crescita perduta.Per la Francia, l'Ifo stima che una seconda dello scenario, e una riduzione del tasso di crescita annuale del Pil dicon un periodo di chiusura di tre mesi, i costi ammonterebbero a, pari aUna proroga di una settimana in Francia comporterebbe costi aggiuntivi di 18-35 miliardi e quindi un calo della crescita di 0,7-1,4 punti. Una proroga da uno a due mesi farebbe aumentare i costi di ben 138 miliardi, ovvero 5,7 punti di crescita perduta.Secondo l'Ifo, infine,Ciò rappresenta una riduzione del tasso di crescita annuale del Pil diSe la chiusura si estende a un terzo mese, i costi aumentano fino aovvero unaUna proroga di una sola settimana nel Regno Unito comporterà costi aggiuntivi di 19-38 miliardi, e quindi un calo della crescita di 0,8-1,5 punti. Una proroga da uno a due mesi farebbe aumentare i costi fino a 152 miliardi, equivalenti a 6,0 punti di crescita.