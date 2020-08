Coronavirus, è boom di casi in Spagna. Nuovi contagi in Germania

(Teleborsa) - Torna a crescere il numero di contagi in Germania, mentre in Spagna si registra un picco di oltre 2.100 nuovi casi in 24 ore.



In Europa dunque l'epidemia sembra tornata a correre: il ministero spagnolo della Sanità ha contato ieri 5.114 contagi da coronavirus, di cui 2.128 diagnosticati nelle ultime 24 ore. Il giorno prima i nuovi casi erano stati 1.833, secondo quanto riferito dall'agenzia Efe.



Il Robert Koch Institut annuncia 1,390 nuove infezioni in Germania, in una sola giornata, dopo i dati incoraggianti del giorno prima che risentivano della chiusura di molti uffici sanitari locali nel fine settimana.



Obbligo delle mascherine in Francia

Intanto, in Francia, dove è salito oltre i 3mila, il numero dei casi giornalieri, è scattato l'obbligo di indossare la mascherina in tutti gli uffici, le aziende, i posti di lavoro, compresi gli open space. © RIPRODUZIONE RISERVATA