Coronavirus, Banca centrale cinese taglia ancora tassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laannuncia ildi uno dei suoisulla scia del brusco rallentamento dell'economia a causa del. Il(Lcr), il tasso primario sui prestiti a un anno, che è il punto di riferimento per i tassi più vantaggiosi che le banche possono offrire alle imprese e alle famiglie, è statdal 4,15%, mentre per ilil taglio è di 5 punti base dal 4,80%Anche la, una delle più grandi economie del sud-est asiatico, hadi un quarto di puntoe haa causa dell'impatto sul commercio e sul turismo. Le stime sulla crescita delsono statedal 5,1-5,5%."C'è sempre incertezza nel calcolo dell'impatto del Covid-19. Stiamo continuando a osservare e studiare l'impatto della diffusione del virus", ha affermato, governatore della banca centrale.Ad allarmare le autorità sono soprattutto le, perché 2 milioni di turisti cinesi visitano l'Indonesia ogni anno, e sul commercio essendo il principale partner della Cina. L'Indonesia, pur non avendo ancora registrato alcuna contaminazione, ha comunque