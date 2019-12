Contratti: Cgil Cisl Uil, firmata ipotesi rinnovo Uneba per Terzo Settore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'Unione nazionale istituzioni e iniziative di, per il. A darne notizia sono Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl e Uiltucs, aggiungendo che l'accordo, relativo ad una, è stato raggiunto nella tarda serata di ieri 10 dicembre, al termine di una due giorni di trattativa no stop.L'accordo, spiegano i sindacati, "ha un valore economico complessivo, riparametrati per tutte le altre categorie e posizioni economiche, il che corrisponde a unsul tabellare. La distribuzione e le decorrenze delle quantità economiche sono le seguenti: 20 euro sul salario tabellare al 1/01/2020; 30 euro sul salario tabellare al 1/12/2020;". Di questi ultimi, precisano ancora i sindacati, "20 euro sono destinati ad essere consolidati sul tabellare secondo le seguenti scadenze: in caso di accordo di secondo livello questa quota sarà consolidata in occasione del prossimo rinnovo contrattuale nazionale; in assenza di accordo di secondo livello, la quota sarà consolidata sul tabellare al 31/12/2021. Questo meccanismo, che incentiva l, garantisce comunque valori tabellari omogenei alla data del rinnovo del prossimo contratto".A tutto questo, inoltre, "si aggiungecomplessivi sul livello 4S, riparametrati per tutti gli altri livelli, che sarà erogata in. È previsto, inoltre, 1 euro in più sull'assistenza sanitaria integrativa dal 1/07/2020". L'istituto deglià, dal 1 giugno 2020 al 31 dicembre 2022, "saràper essere oggetto di confronto nell'ambito di una commissione paritetica nazionale che dovrà ridefinirlo e rimodularlo per collegarlo all'effettiva crescita professionale, misurata in modo concreto e oggettivo; la commissione, che tra l'altro avrà il compito di strutturare definitivamente e di avviare la previdenza integrativa, nonché di riorganizzare il sistema dell'assistenza sanitaria integrativa, si riunirà entro sei mesi dalla firma del contratto e dovrà concludere i lavori entro il 31/12/2020".