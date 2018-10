Conte: da aziende investimenti in più fino a 20 miliardi di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ", rispetto a quelli da loro originariamente programmati, per il prossimo quinquennio, di 15 miliardi in più, che possono arrivare a 20 se riusciamo a realizzare tutta la semplificazione burocratica e le riforme strutturali che abbiamo previsto". Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con la stampa fuori da palazzo Chigi al termine della cabina di regia sugli investimenti."Siamo soddisfatti e orgogliosi.: il nostro paese non se lo merita" ha inoltre dichiarato il Premier, aggiungendo: "Volevamo un primo riscontro se stiamo muovendoci bene sulle riforme strutturali e la semplificazione fiscale e la Pubblica amministrazione. Abbiamo raccolto una disponibilità veramente grande, la sensazione vera è che l'Italia può fare sistema".