Consegne a domicilio, just eat e takeaway.com si fondono

I consigli di amministrazione di Just eat e Takeaway.com hanno raggiunto un accordo per la fusione tra le due società attive nella consegna a domicilio di prodotti alimentari. Al termine dell'operazione, il gruppo che nascerà sarà denominato Just Eat Takeaway.com N.V. e sarà il più grande gruppo al mondo del settore.Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Just Eat riceveranno 0,09744 nuove azioni di Takeaway.com in cambio di ogni azione Just Eat. Come conseguenza di questo concambio, gli azionisti di Just Eat deterranno circa il 52,15% della nuova società nata dalla fusione e gli azionisti di Takeaway.com circa il 47,85%. La nuova azienda che nascerà sarà la più grande piattaforma di food delivery al mondo con 355 milioni di ordini (escluse le attività di Just Eat in Brasile e Messico) per un valore di 7,3 miliardi di euro (stima sui risultati 2018). Entrambi i board raccomandano l'adesione alla proposta di fusione a tutti gli azionisti.