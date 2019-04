© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Questo governo comincia a comprendere che lacon l'idea della". Così il, durante l'inaugurazione del Salone del Mobile 2019 a Fiera Milano Rho, commentando il discorso pronunciato dal Premier Conte che ha ribadito l'importanza di sostenere l'eccellenza imprenditoriale., ha aggiunto l'industriale, auspicando "che non sia un decreto marginale, ma massivo e all'altezza di un Paese manifatturiero come il nostro".Per migliorare la situazione dell'Italia, secondo Boccia, èe distinguere le tensioni della campagna elettorale, da quella che è la direzione di marcia del governo, proprio come ha invitato di fare anche il Ministro dell'Economia Giovanni Tria.Affrontando l'argomento tasse, il Presidente di Confindustria ha concluso: "Ci aspettiamo una. Ci auguriamo che il governo faccia un passo avanti perché occorre un intervento organico di politica economica, per mettere il Paese nelle condizioni di competitività nel mondo".