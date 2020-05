Confcommercio, settore automotive in crisi, servono incentivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il comparto dell'rischia di subire undi questi mesi, con ladi vetture nuove ed almeno altrettante usate, nel periodo marzo-maggi. Per questo motivoper ridare slancio al settore colpito dalla crisi da Coronavirus.È il, federazione di settore aderente a Confcommercio che rappresenta le imprese della filiera dell'automotive.Come si spiega una nota, nei primi giorni di riapertura del settore, lee in molti casi i rivenditori ed alcune case stanno praticando offerte di vendita dilazionate, a tasso molto contenuto se non nullo e con differimento nel pagamento delle prime rate. "Iniziative, purtroppo, che non sono ancora sufficienti a dare ossigeno al mercato", sottolinea Confcommercio Mobilità. In mancanza di interventi di sostegno pubblico, infatti,rispetto al 2019 che passerebbero così da 1,9 milioni aIl settore - sottolinea Confcommercio Mobilità - conta circain Italia, con quasie undi circa, ossia quasi il, si tratta di "unache sta minando i conti e la tenuta delle nostre aziende in difficoltà da anni". "Per questo servono con urgenza, altrimenti le auto invendute continueranno ad aumentare sui piazzali italiani", ha concluso il Presidente BuongiardinoTra le misure avanzate un– non solo elettriche – da articolare come bonus rottamazione per favorire il ricambio del parco circolante, tra i più vetusti d'Europa, l'eliminazione del superbollo, lae uguali su tutto il territorio e, per le utenze aziendali, la detraibilità dell'Iva, oggi al 40% salvo alcune eccezioni, fino al 100%.