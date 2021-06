Compagnie aeree britanniche in rialzo su possibile cambio regole viaggi

(Teleborsa) - Le compagnie aeree britanniche stanno guadagnando terreno in Borsa sulla prospettiva di un cambio di regole per l'ingresso nel Paese dei turisti. Oggi Ryanair e Manchester Airports Group (proprietario degli aeroporti di Manchester, Londra Stansted e East Midlands) hanno lanciato un'azione legale contro il governo britannico sul sistema a semaforo per l'ingresso nel Paese. Una delle richieste degli operatori del turismo è permettere gli spostamenti a chi ha completato il ciclo di vaccinazione, senza che occorrano quarantena o tamponi.

Ottima performance per IAG, la holding che controlla British Airways e Iberia, che registra un progresso del 2,67%. Vola Ryanair Holdings, con una marcata risalita del 3,60%. Su di giri anche easyJet (+2,95%). In primo piano Jet2, che mostra un forte aumento del 4,49%.

Exploit di TUI, che mostra un rialzo del 3,34%. La compagnia di viaggi tedesca ha affermato di sostenere l'azione legale proposta da Ryanair e Manchester Airports Group.

(Foto: Kamal Haroui)