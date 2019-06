Commissione UE, improbabile domani l'avvio della procedura contro Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo afferma il Financial Times, secondo cui slittano i tempi per l'applicazione dello strumento atto a garantire il rispetto dell'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea previsto per i casi di deficit eccessivo.Il quotidiano britannico, citando due fonti anonime, scrive che la Commissione Europea, durante la riunione delin agenda per domani, avrebbe deciso per ora diil procedimento in attesa che il governo italiano individui gli strumenti per porre rimedio all'eccesso di spesa.Per il Financial Times la decisione di rinviare la procedura rispecchierebbe ilche si sta. Se da un lato c'ècon l'Italia, dall'altro sono proprio i cosiddetti "falchi" ache arriverebbe quando è ancora fresca la vittoria elettorale di Matteo Salvini alle europee ed in piena trattativa per le nomine chiave dell'Unione.Frattanto, la portavoce di Bruxelles Mina Andreeva anticipa chesarà effettuatodell'Italia, illustrato dal commissario per gli Affari economicie dal vicepresidente