CNH Industrial corre a Piazza Affari sulla notizia del buyback

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per CNH Industrial, che tratta in rialzo del 3,55% sulla borsa di Milano.sul titolo del gruppo industriale italo-statunitense, con prezzo obiettivo a 10,5 euro, dopo la decisione di riavviare il programma di buyback per un massimo di 700 milioni di dollari.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo status tecnico del leader globale nel settore dei capital goods mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,831 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,129. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,671.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)