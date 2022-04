CityBike Global sceglie le e-bike VAIMOO per l'area metropolitana di Danzica

(Teleborsa) - VAIMOO, la soluzione di "e-bike sharing" del Gruppo Angel, ha rinnovato la sua partnership con CityBike Global, azienda spagnola leader nel settore della micromobilità, che gestisce il servizio nell'area metropolitana di Danzica, Gdynia e Sopot (Mevo), in Polonia.

CityBike Global, presente in Europa e in America Latina con oltre 30.000 veicoli, conferma così la strategicità della collaborazione con la società italiana, per la fornitura di biciclette elettriche intelligenti ber il sistema di sharing a Stoccolma.

Per l'area metropolitana di Danzica, Gdynia e Sopot, VAIMOO fornirà a CityBike Global 3.360 smart e-bike, interamente sviluppate e prodotte in Italia, dotate di telaio in alluminio riciclato e batteria a sostituzione rapida di grande capacità, che le renderà disponibili tutto l'anno 24 ore al giorno. Le e-bike saranno integrabili con sistemi di trasporto di terzi e potranno essere parcheggiate in aree virtuali di sosta dedicate.

"Lo sviluppo della collaborazione con uno dei principali protagonisti mondiali della mobilità condivisa, testimonia la qualità del nostro prodotto e della nostra capacità di soddisfare pienamente le aspettative dei nostri partner", ha dichiarato Matteo Pertosa, CEO e founder di VAIMOO.

"Siamo molto felici di aver rinnovato la nostra collaborazione con VAIMOO offrendo un prodotto di qualità e dal design accattivante", ha sottolineato Jordi Cabanas, CEO di CityBike Global, aggiungendo "crediamo che sia la bicicletta ideale per soddisfare le esigenze dell'area urbana servita da Mevo, già in uso a Stoccolma".