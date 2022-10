Circle, nuova commessa per fornitura suite Master Sped

Mercoledì 19 Ottobre 2022, 10:30







(Teleborsa) - Circle ha firmato un nuovo contratto con una primaria realtà ligure attiva nel deposito e magazzinaggio merci nel Porto di Genova, nei trasporti eccezionali, nel trasporto di container e merci varie via mare e nelle operazioni doganali.



La commessa riguarda, nello specifico, la fornitura della suite Master SPED in modalità SaaS (Software as a Service), grazie alla quale il Cliente sarà in grado di digitalizzare i propri processi operativi con l'obiettivo di rendere la gestione dei diversi reparti aziendali ancora più integrata.



Per Circle, PMI Innovativa a capo dell'omonimo Gruppo specializzato nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, il contratto vale circa 70.000 euro articolati su 36 mesi.