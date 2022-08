Cinture difettose, General Motors richiama oltre 480 mila veicoli

Mercoledì 17 Agosto 2022, 15:30







(Teleborsa) - Richiamate da General Motors centinaia di migliaia veicoli per un problema con le cinture di sicurezza dei sedili posteriori.



L'allarme riguarda i modelli 2021-2022 Cadillac Escalades, Chevrolet Suburbans, Tahoes e Gmc Yukons, che hanno una terza fila di posti. Il provvedimento riguarda quasi mezzo milione di veicoli, 484 mila.



La General Motors ha anche comunicato che non risultano "incidenti o casi di ferimento" legati al malfunzionamento delle cinture di sicurezza.