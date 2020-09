Cina, utili industriali in crescita ad agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Migliorano gli utili delle imprese industriali in Cina. Nel mese di agosto, i profitti sono saliti del 19,1% su base annua, rispetto al +19,6% di luglio. Il dato - che si riferisce agli utili incassati dalle principali società attive nel ramo industriale - si è attestato a 612,81 miliardi di yuan.Ilanno resta tuttavia negativo: nei primi otto mesi, infatti, gli utili sono calati del 4,4% a 3,72 miliardi di yuan. In particolare, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica (National Bureau of Statistics o NBS), da gennaio ad agosto gli utili dellesono crollati del 38,1%, mentre quelli delhanno accusato una lieve contrazione dell'1%.Gli utili delle imprese industriali controllate dallo Stato sono scesi del 17% rispetto all'anno precedente arrivando a 950,94 miliardi di yuan, mentre quelli delle imprese private sono stati di 1.070 miliardi di yuan, un calo del 3,3% su base annua.