© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. È la prima volta dal 1990, primo anno in cui il Governo di Pechino ha iniziato a pubblicare il target.L'annuncio è arrivato direttamente dal, in apertura della sette giorni di riunioni parlamentari annuali in corso nella capitale cinese: "Non abbiamo fissato un obiettivo specifico per la crescita economica per l'anno, principalmentee commercialee lo sviluppo della Cina sta affrontando alcuni fattori imprevedibili".Nell'economia cinese a causa dell'epidemia da Coronavirus ha subito unaNel corso della seduta il Premier Li Keqiang ha anche annunciato che, che sta creando tensioni con gli USA e penalizzando i mercati, ma la Provincia autonoma ha già