Cina, la guerra dei dazi con gli USA pesa sulla bilancia commerciale

(Teleborsa) - Cala il surplus della bilancia commerciale della Cina nel mese di aprile. L'avanzo si è ridotto a 13,84 miliardi di dollari rispetto ai 32,67 miliardi non rivisti di marzo. Deluse le attese del mercato che erano per un avanzo di ben 35 miliardi.



In rialzo le esportazioni del 2,7%, dopo il +14,2% del mese precedente mentre le importazioni sono salite del 4% dopo il -7,6% di marzo. Il consensus era per un aumento delle esportazioni del 2,3% e un calo delle import del 3,6%.



I negoziatori statunitensi e cinesi sono ancora alla ricerca di un accordo, ma le trattative dovrebbero essere ormai giunte alle battute finali.