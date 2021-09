Cina, Fitch: vendite immobiliari in calo. Profili di credito possono peggiorare

Lunedì 20 Settembre 2021, 10:30

(Teleborsa) - Il calo del 20% su base annua ad agosto delle vendite di proprietà residenziali a livello nazionale in Cina è meno allarmante di quello che questo numero potrebbe suggerire. Le vendite immobiliari nell'agosto 2020 avevano infatti raggiunto gli 1,4 trilioni di yuan (oltre 180 miliardi di euro), con un aumento del 29% su base annua e il valore più alto mai registrato nell'ottavo mese dell'anno.

Il calo di quest'anno è stato quindi determinato principalmente dalla base elevata registrata nell'agosto 2020, a seguito dell'interruzione del Covid-19 nel primo semestre, ma un certo peso lo hanno avuto anche "l'impatto delle politiche di Pechino sul settore" e un "sentiment negativo degli acquirenti dopo le notizie di società in difficoltà". Lo sostiene Fitch Ratings in una nuova analisi sul mercato real estate cinese. Nel report non viene direttamente nominato Evergrande, ma il riferimento alle notizie negative provenienti da grandi società è riconducibile alla difficile situazione del colosso cinese, sempre più vicino al default.

Fitch prevede che le vendite di immobili residenziali per l'intero 2021 rimarranno sostanzialmente invariate rispetto al 2020 anche se il calo delle vendite mensili persisterà per il resto di quest'anno. Ciò è dovuto al fatto che le vendite cumulate del primo semestre 21 sono aumentate, rispettivamente, del 42% e del 38% rispetto al primo semestre 2020 e ai primi sei mesi del 2019; Inoltre, le vendite del secondo semestre dell'anno scorso sono state anormalmente alte a causa dell'interruzione di Covid-19 nella prima parte del 2020.

"Le politiche del governo nel settore rimangono rigide e non mostrano alcun segno di allentamento imminente - commenta la società di rating - Molte città hanno recentemente introdotto restrizioni sui prezzi delle abitazioni secondarie, limitando ulteriormente la disponibilità di mutui e riducendo significativamente il volume delle transazioni". Fitch ritiene che una diminuzione persistente delle vendite di case comporterà "un'ulteriore polarizzazione dei profili di credito degli sviluppatori immobiliari, influenzando negativamente quelli con significative scadenze a breve termine e un'elevata leva finanziaria".

(Foto: Free-Photos / Pixabay)