(Teleborsa) - La Cina apre agli Stati Uniti per una risoluzione costruttiva della guerra commerciale in atto tra i due Paesi. E lo fa tramite il Presidente della banca centrale nazionale Yi Gang, nel corso del G20 bancario tenutosi a Bali, che riunisce i governatori delle banche centrali dei Paesi che fanno appunto parte del G20.



Durante l'ultimo giorno dell'evento, Yi √® intervenuto parlando delle "enormi incertezze che la guerra commerciale ci pone davanti", soprattutto in termini di danni per l'economia mondiale che risente delle "attese negative e del non gradimento dei mercati". Il Governatore ha poi lanciato un appello ai partecipanti al summit, chiedendo al "mondo intero di cercare una soluzione alle tensioni commerciali, che non sono soltanto pericolose per la Cina ma anche per l'intera economia globale", anche visto il recente inasprimento dei rapporti con l'Unione Europea.