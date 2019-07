(Teleborsa) - Attraverso una nota, CHL fa sapere di aver notificato il KID. Il Key Information Document, documento informativo sintetico e standardizzato, predisposto con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità fruibile e comprensibile per l'investitore, è stato notificato agli uffici di Consob.



Il KID sui Diritti di Opzione è disponibile presso la sede dell'Emittente in Firenze, oltre in formato elettronico sul sito www.chl.it.



