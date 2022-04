Cfe Finance, chiusa con successo l’Opa su Cip Merchant Capital

Si è chiusa con successo l'offerta pubblica di acquisto su Cip Merchant Capital Ltd, società di investimento quotata sul segmento Aim della borsa di Londra da parte di Cfe Finance, boutique finanziaria operante nel settore dell’investment banking specializzata in strategie di credito di nicchia.

Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall’advisor Investec, sono state portate in adesione 20.511.258 azioni pari al 37,29% del capitale della compagnia. Cfe Finance deteneva già il 29,82% del capitale di Cip Merchant Capital, focalizzata in portafogli di società europee quotate tramite l'utilizzo di tecniche di investimento di private equity. Tenuto conto quindi delle azioni già in portafoglio o acquistate durante l’Opa, a seguito dell’operazione Cfe Finance è arrivata a detenere una quota dell'87,31% del capitale sociale di Cip. L'offerta prevedeva il pagamento di 55 pence per ciascuna azione, aumentato successivamente a 60 pence.

“Il successo dell'Opa consolida il posizionamento di Cfe Finance sul mercato finanziario, in linea con gli obiettivi del nostro piano strategico", commenta Mario Cordoni, amministratore delegato del gruppo Cfe Finance. "L'ampio riscontro ricevuto dal mercato testimonia la validità della nostra offerta, che si è conclusa nei termini annunciati. L'operazione permetterà di diversificare il portafoglio, integrare al meglio i modelli di business di Cfe e Cip e consentire una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder".