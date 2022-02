Draghi: "Obiettivo del Governo è rilanciare la crescita"

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto bollette e il decreto sulle norme per il superbonus. "I provvedimenti approvati sono molto ricchi di contenuti complessi. Esprimo il ringraziamento mio e del Governo ai Ministri che sono qui stasera" ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa.



I due decreti volti, il primo, a frenare i rincari delle bollette, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per aumentare il gas prodotto a livello nazionale e, l'altro, a contrastare le frodi in materia edilizia e a regolare l'elettricità prodotta da impianti da fonti alternative, prevedono in totale lo stanziamento di di 8 miliardi di euro, senza scostamenti di bilancio, per sostenere l'economia in una fase difficile. Nei provvedimenti approvati dal Cdm all'unanimità, hanno trovato spazio anche misure importanti per l'automotive, nell'ambito del rilancio delle politiche industriali, e per la pubblica amministrazione.





"Oggi pomeriggio – ha spiegato Draghi – abbiamo approvato provvedimenti per contenere l'aumento del costo dell'energia e sostenere il settore automobilistico. Mettiamo in campo quasi 8 miliardi di euro di cui 6 per provvedimenti sull'energia. Lo facciamo senza ricorrere a nuovi scostamenti di Bilancio. Utilizziamo infatti i margini che derivano dagli ottimi risultati sul fronte della crescita della finanza pubblica conseguiti lo scorso anno e descritti anche dal Governatore della Banca d'Italia nel suo intervento più recente. Estendiamo con i provvedimenti di oggi al secondo trimestre le misure e ampliamo le misure di riduzione delle bollette a favore di imprese e famiglie che abbiamo messo in campo negli scorsi mesi per il primo trimestre. Interveniamo in maniera strutturale per aumentare la produzione di gas italiano che può essere venduto a prezzi più bassi e per semplificare e velocizzare, l'installazione di impianti di energia rinnovabile. Inoltre creiamo un fondo da un miliardo l'anno a sostegno dell'industria dell'automobile e della sua filiera che sono al centro della transizione energetica in corso". Commentando il miglioramento della situazione sanitaria del Paese Draghi ha annunciato, tra i provvedimenti approvati oggi, anche un fondo di 15 milioni di euro per sanitari deceduti per Covid-19.



"Per quanto riguarda l'economia, come ho detto anche la settimana scorsa, – ha evidenziato il premier – siamo ancora in una fase di rallentamento della crescita in Europa che, secondo le previsioni fino a oggi, dovrebbe riprendere spedita a partire dal secondo trimestre di quest'anno. L'obiettivo del governo è quello di rilanciare la crescita. Una crescita sostenuta, equa e sostenibile. Ma bisogna anche affrontare il problema del mercato del lavoro, specialmente per i giovani, e il problema della precarietà. Il governo vuole aiutare i cittadini in questo momento di difficoltà, vuole intervenire fin da ora per evitare che il rincaro dell'energia elettrica si traduca stabilmente in un minor potere d'acquisto per quanto riguarda le famiglie e in una minore competitività per quel che riguarda le imprese".