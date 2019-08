Caso incendi in Amazzonia sbarca su tavolo G7

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsbarca sul, in calendario nel weekend a, una località nel Nord della Francia, su sollecitazione della Cancelliera tedescae del Premier canadese, dopo l'attacco del Presidente franceseal presidente BrasilianoMacron, dopo aver espresso tutta la sua preoccupazione per quanto sta accadendo alla foresta amazzonica - la "nostra casa" l'ha definita - haambientali presi. Ma il Presidente brasiliano replica duramente a questa accusa, che nasconde quella di aver favorito intenzionalmente gli incendi per guadagnare campi fertili per l'agricoltura ed il pascolo, affermando chela faccenda per fini politici personali.Al di là delle accuse reciproche, la. Lo ha chiarito l'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri,. "L'Amazzonia è il cuore del nostro pianeta, una risorsa vitale per l'umanità", ha affermato la responsabile UE, aggiungendo chee "e mettere la sua esperienza al servizio dei nostri partner del bacino amazzonico".