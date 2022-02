Caro bollette, Alverà: "Serve banca del gas europea e sistema stoccaggi comune"

(Teleborsa) - Il numero uno di Snam, Marco Alverà, auspica la creazione di "una banca europea del gas ed un sistema di stoccaggi comune" per risolvere il problema del caro bollette.

In una intervista a La Repubblica, il manager afferma che l'idea nasce da una proposta italiana per risolvere il problema dell'impennata del prezzo del gas, che è lievitato quest'inverno a 90 euro per megawattora rispetto ai 20 euro dello scorso anno. La differenza di 70 euro equivale ad un rincaro della bolletta europea di circa 200 miliardi.

L'Ad di Snam ricorda poi che l'aumento dei prezzi è da attribuire a vari fattori sul fronte della domanda e dell'offerta. "La produzione europea è in calo e ci troviamo di fronte a un aumento della domanda dall'Asia - spiega - dove e' iniziato il passaggio dal carbone al gas. Solo la Cina, ogni anno, aggiunge una quota di domanda quasi pari al fabbisogno di un Paese come la Francia. E questo proseguirà fino a oltre il 2040".

"La soluzione che come sistema Italia abbiamo proposto e di cui si discute in Europa - sottolinea Alverà - passa attraverso un sistema di stoccaggi comuni del gas. Si possono fare acquisti comuni durante l'estate, quando i prezzi sono più bassi perché il mercato è tutto a Nord dell'equatore e il gas si usa soprattutto per il riscaldamento: il gas immagazzinato può essere poi usato come riserva, sia da utilizzare in caso di inverni rigidi, guasti o crisi geopolitiche, sia in caso di prezzi internazionali troppo alti, in particolare del GNL".