Carige, liquidità scesa sotto limite BCE a fine 2018

(Teleborsa) - A causa della bocciatura dell'aumento di capitale da 400 milioni, all'origine del commissariamento di Carige, si èsull'ammontare delle attività prontamente liquidabili da detenere in bilancio.(liquidity coverage ratio), rivela un documento dei commissari,In seguito alle tensioni di liquidità innescate da questi dati, la banca ha attivato un'ampia gamma di strumenti a sostegno della posizione finanziaria per superare questo momento di emergenza, cosa che è riuscita a fare agli inizi di quest'anno., in maniera decisiva,che ha offerto la sua garanzia alle emissioni obbligazionarie di Carige, a cui era ormai precluso l'accesso al mercato dei Bond. Il valore dell'Lcr "è stato prontamente ripristinato e nel mese di febbraio 2019 è pari al 154%, anche per l'effetto dell'avvenuta emissione nel mese di gennaio di due obbligazioni con garanzia dello Stato per un importo complessivo di 2 miliardi.La scia del problema non è però ancora svanita del tutto visto che, Carige, nonostante questa boccata di aria fresca, ha sofferto e soffre, a causa della situazione attraversata,. In particolar modo, affermano i commissari, "la complessiva situazione che si è venuta a generare ha comportato impatti economici negativi significativi a conseguenza dell'aumento del tasso e del ritardo rimborso del prestito subordinato, delle commissioni sulla garanzia statale sulle nuove emissioni obbligazionarie ai sensi del decreto e contrazione dei volumi di raccolta e impieghi".