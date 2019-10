BTP Italia va a ruba: dai risparmiatori richiesi quasi 3 miliardi in due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: nei primi due giorni di offerta dedicati alla clientela retail sono stati, mentre ildi collocamento (sul mercato MOT), oggi, vedrà affacciarsi gli. Ci si attende di chiudere questo ultimo collocamento, il quindicesimo, con circadi raccolta.Va ricordato che il titolo in scadenza nel 2027 indicizzato all'inflazione, con cedola minima dello 0,6%, ha registrato una, mentre nella giornata di(991 milioni).L'ottimo andamento di questa emissione, soprattutto se confrontata con la scarsa domanda giunta per la precedente, si spiega con ili e con la caduta dello Spread, legata alled allo scemare delle tensioni con Bruxelles.Ildal BTP Italia (0,6%) risulta giàofferto da(0,72%) che non sono neanche indicizzati all'inflazione. E dunqueper i risparmiatori.Con questa emissione il, raggiungendo circaper il 2019.