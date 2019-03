Brioschi chiude il 2018 in utile. Vola il titolo

(Teleborsa) - Risultato complessivo consolidato positivo per 18 milioni di euro per Brioschi nel 2018, rispetto a un risultato negativo di 6,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017.



Il margine operativo lordo consolidato è positivo per 39,4 milioni di euro rispetto a un margine operativo lordo positivo per 5,8 milioni di euro al 31 dicembre 2017.



La posizione finanziaria netta consolidata migliora sensibilmente: è negativa per 130,4 milioni di euro rispetto a 200,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017.



Il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'operatore immobiliare proporrà all'assemblea di distribuire un dividendo di 0,2 centesimi di euro per ciascuna azione in circolazione e di delegare il CdA all'avvio di un piano di acquisto e successiva disposizione di azioni proprie relativo a massime 30.000.000 azioni ordinarie.



Brinda il titolo a Piazza Affari: +5,36%. © RIPRODUZIONE RISERVATA