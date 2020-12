© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In coincidenza con la fine del periodo di transizione per la Brexit a partire dall'inizio del nuovo anno saranno introdotti. È quanto ha annunciato ilsottolineando che saranno possibili "intoppi" per via di "cambiamenti pratici e procedurali".Gove ha invitato coloro che intendono spostarsi tra il Regno Unito e l'Ue ad attrezzarsi di conseguenza, – sia che si viaggi per lavoro che per altre ragioni – assicurandosi di avere assicurazioni complete sui viaggi e verificando lo status del roaming telefonico con i provider.Oggi, intanto, gliraggiunto il 24 dicembre scorso da Bruxelles e Londra sulle loro relazioni future dopo la Brexit. "Via libera all'accordo: gli ambasciatori Ue – ha annunciatoportavoce della presidenza tedesca di turno – hanno approvato all'unanimità l'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale e di cooperazione tra Ue e Regno Unito a partire dal 1 gennaio 2021. La prossima tappa: l'adozione finale mediante procedura scritta. Scadenza: domani, alle 15".presidenti dei gruppi politici e ilhanno discusso oggi in videoconferenza con lae ill'accordo raggiunto il 24 dicembre sulle future relazioni post Brexit con il Regno Unito, accettando, come un'eccezione unica, l'applicazione provvisoria dell'accordo a partire dal prossimo primo gennaio, in attesa della ratifica. "Per spirito di unità e date le circostanze particolari e uniche, la conferenza dei presidenti del Parlamento Ue accetta l'applicazione provvisoria dell'accordo con il Regno Unito per mitigare i disagi per cittadini e imprese e prevenire il caos di uno scenario no-deal" affermano gli eurodeputati in una nota. I presidenti dei gruppi politici hanno anche deciso di esaminare, assieme al Consiglio e alla Commissione, "una proposta per estendere il periodo di applicazione temporanea, consentendo la ratifica parlamentare durante la plenaria di marzo".