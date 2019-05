Brexit, Goldman Sachs ritarda lancio Marcus in Germania

(Teleborsa) - Goldman Sachs ritarda il lancio di Marcus in Germania al 2020 a causa della Brexit e di una maggiore attenzione sul contenimento dei costi. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti.



Lanciata nel 2016, Marcus è la banca per i consumatori di Goldman Sachs che al momento ha raccolto 46 miliardi di dollari di depositi, la maggior parte negli Stati Uniti. In Gran Bretagna, dove ha aperto lo scorso anno, i prodotti di Marcus hanno attirato 10 miliardi di dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA