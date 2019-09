(Teleborsa) - "Sono ancora pronto a considerare ogni proposta concreta e giuridicamente operativa dal Regno Unito". È quanto dichiarato dal capo negoziatore per la Commissione Europea Michel Barnier ai cronisti.



La dichiarazione suona più come un richiamo a Boris Johnson e al suo governo, alle prese con feroci polemiche dopo la decisione della Corte d'appello scozzese che ha dichiarato illegale la chiusura del Parlamento, asserendo che il premier avrebbe mentito alla Regina sulla "prorogation".



Secondo quanto riportato dal Guardian, Barnier avrebbe infatti detto in un briefing privato con i leader del Parlamento europeo che,quando manca un mese e mezzo all'addio all'UE, "non sono ancora arrivate proposte legalmente credibili e realizzabili" da parte britannica, specialmente sulla questione Irlanda del Nord e backstop.





