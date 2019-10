© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, oggi riunita in Consiglio per affrontare alcuni temi caldi, inclusa la separazione della Gran Bretagna dall'Unione Europea entro il 31 ottobre.Ad annunciare l'intesa è stato il Presidente della Commissione europea, via Twitter:. il numero uno di Bruxelles ha parlato di un compromessoche "testimonia il nostro impegno a trovare soluzioni".. Il sospirato "deal" offre infatti qualche garanzia in più per l'uscita del Regno Unito entro la scadenza del 31 ottobre, come anticipato stamattina da fonti europee.Di rimando, ilha confermato l'intesa raggiunta, parlando di un "che restituirà al governo il controllo del Paese., ha avvertito il Premier inglese, confermando il. Intanto, partito unionista nordirlandese DUP ha già bocciato il prospettato accordo sulla Brexit a causa del permanere di perplessità su due temi: dogane e IVA.: le borse hanno allungato il passo e la sterlina è balzata a 1,2896 (+0,63%) contro dollaro.