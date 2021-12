BPER Banca, online il nuovo sito: via al Rinascimento Digitale

(Teleborsa) - "Dare corpo ai diversi stimoli di rinnovamento provenienti dai propri clienti, a cui poi poter offrire servizi sempre al passo con i tempi e con le loro necessità". Con questo obiettivo BPER Banca ha deciso di mettere in atto un percorso di "Rinascimento Digitale". Iniziato con il restyling della grafica dell'internet banking, desktop e mobile, e il rilascio dell'App mobile per il trading online il percorso di evoluzione digitale – spiega BPER Banca in una nota – compie oggi un altro importante passo con la messa online del nuovo sito bper.it. Il progetto

proseguirà nei prossimi mesi con il rinnovo completo delle funzionalità dell'internet banking e dell'app mobile.

"È possibile parlare di 'Rinascimento Digitale' guardando agli sviluppi tecnologici e di contenuto che stanno avanzando? Crediamo di sì – afferma Stefano Rossetti Ccbo e vdg di BPER Banca –. Pensiamo che questa definizione esprima correttamente il percorso che BPER Banca ha intrapreso per rinnovare il proprio ecosistema di servizi digitali. Per questo abbiamo preso in prestito il concetto di 'Rinascimento' inteso proprio come il momento del cambiamento che ci porterà a sviluppare un nuovo modo di arricchire la relazione con i clienti. Come nella rivoluzione rinascimentale ancora una volta al centro troviamo l'uomo, il nostro cliente. Per una banca contemporanea la creazione di un nuovo e più evoluto ecosistema digitale rappresenta in concreto la possibilità di offrire al cliente proprio questa centralità".

"In otto settimane siamo passati dall'ideazione alla messa a terra del nuovo sito, ciò grazie all'adozione delle migliori tecnologie di mercato e da metodologie di lavoro agile che hanno favorito l'efficace collaborazione tra IT e Business – afferma Elvio Sonnino coo e vdg di BPER Banca –. Questo è solo uno dei passi del Rinascimento Digitale di BPER Banca, nelle scorse settimane è stata infatti rilasciata la nuova App di Trading e sono previsti ulteriori sviluppi di funzionalità di banking online entro il mese di dicembre, per arrivare a metà del 2022 con l'ecosistema di servizi digitali completamente rinnovato".

IL NUOVO SITO – "Il nuovo sito – sottolinea BPER Banca – è il risultato di un dialogo con i clienti che hanno suggerito, attraverso test esperienziali, quali sono le soluzioni prioritarie per migliorare la navigazione e per facilitare la ricerca delle informazioni più importanti.

Il risultato è un sito più mobile (più attenzione alla navigazione da dispositivi mobile con ottimizzazione delle informazioni e degli spazi);

più semplice (migliorata la ricerca delle informazioni, in particolare quelle relative ai canali di assistenza e di contatto); più brand (il brand e i suoi valori trovano maggiore rappresentazione per trasmettere da subito il nostro purpose a tutti gli stakeholder); più armonico (imponente aggiornamento dell'interfaccia grafica, adeguando la comunicazione e il design del sito agli standard visivi contemporanei).