8 Aprile 2021

(Teleborsa) - BPER Banca ha lanciato un nuovo programma per sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese lombarde. Il piano strategico di finanziamenti e iniziative si chiama "Rilancio Lombardia" ed è dotato di un plafond di circa 2 miliardi di euro. "Il nuovo strumento prevede soluzioni flessibili di allungamento della durata dei finanziamenti in essere, ma anche ulteriori interventi per consentire alle PMI un recupero di competitività e il rilancio degli investimenti produttivi", ha spiegato Stefano Vittorio Kuhn, coordinatore commerciale territoriale per la Lombardia dell'istituto.

"Vogliamo inoltre potenziare - ha proseguito Kuhn - l'attività in corso a favore di privati e famiglie, individuando anticipatamente, caso per caso, le migliori soluzioni di ripianificazione del debito sottoscritto e sospeso a seguito delle moratorie. Si tratta di operazioni in cui il fattore tempo, tanto per le imprese che per i privati, avrà un'importanza decisiva: ci siamo attrezzati per dare risposte e soluzioni rapide e concrete".

Nel lancio dell'iniziativa, Kuhn ha anche sottolineato la crescita di centralità assunta da BPER Banca in Lombardia in seguito all'acquisizione di un ramo di azienda dal gruppo Intesa Sanpaolo. "Completata l'operazione con l'ingresso entro giugno delle ultime filiali ex Intesa - ha spiegato - potremo contare su 370 sportelli e 3000 colleghi pronti a operare in una logica di piena continuità con l'attività bancaria precedente. I clienti sono oltre 900 mila (800 mila privati e più di 100 mila imprese), per una raccolta complessiva intorno ai 50 miliardi e impieghi per 17 miliardi, di cui oltre 9 destinati al segmento imprese".