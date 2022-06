Borse in rally guardano a Fed e BCE

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, nel giorno in cui la BCE ha convocato una riunione straordinaria, alimentando le aspettative che possa correre ai ripari, annunciando uno scudi anti-spread. Focus anche sulla Federal Reserve che stasera annuncia la sua decisione sui tassi di interesse.



Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,048. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.819 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 119,2 dollari per barile. L'Opec ha confermato la sua previsione che la domanda mondiale di petrolio superera' i livelli pre-pandemia nel 2022.



Scende molto lo spread, raggiungendo +221 punti base, con un deciso calo di 16 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,95%.



Tra le principali Borse europee in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,96%, Londra avanza dello 0,68%; andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,08%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,49% sul FTSE MIB, interrompendo la serie di sei ribassi consecutivi, iniziata il 7 di questo mese; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 24.442 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Fineco che segna un importante progresso del 6,77%.



Vola Iveco Group, con una marcata risalita del 5,59%.



Brilla Intesa Sanpaolo, con un forte incremento (+5,08%).



Ottima performance per Hera, che registra un progresso del 4,49%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -1,70%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca Popolare di Sondrio (+5,26%), Fincantieri (+4,87%), Buzzi Unicem (+4,41%) e Ferragamo (+3,93%).



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Mercoledì 15/06/2022

01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. 7,1%)

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso -0,7%; preced. -2,9%)

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,1%; preced. -11,1%)

06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,3%)

08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,2%; preced. 4,8%).