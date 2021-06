Borse europee caute, Piazza Affari inclusa

(Teleborsa) - Seduta interlocutoria per le borse del Vecchio Continente, così come per Piazza Affari, che chiudono con prudenza la prima seduta della settimana. Scambi sottotono anche a Wall Street, con gli occhi degli investitori puntati sulla due giorni della Federal Reserve, in calendario il 15 e 16 giugno.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,211. Perde terreno l'oro, che scambia a 1.863,8 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,71%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,72%.



Aumenta di poco lo spread, che si porta a +98 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,72%.



Nello scenario borsistico europeo andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,13%, poco mosso Londra, che mostra un +0,18%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,24%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 28.260 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Amplifon (+3,23%), Tenaris (+1,46%), Saipem (+1,44%) e ENI (+1,38%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferrari, che prosegue le contrattazioni a -3,30%.



Scivola Azimut, con un netto svantaggio dell'1,16%.



In rosso Exor, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%.



Spicca la prestazione negativa di Stellantis, che scende dell'1,06%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Autogrill (+4,47%), GVS (+4,09%), ERG (+3,79%) e Alerion Clean Power (+3,68%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Bff Bank, che prosegue le contrattazioni a -2,91%.



Technogym scende dell'1,64%.



Calo deciso per Banca MPS, che segna un -1,41%.



Sotto pressione Sanlorenzo, con un forte ribasso dell'1,21%.