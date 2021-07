Borse asiatiche positive. Tokyo chiusa per festività

Giovedì 22 Luglio 2021, 08:30

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse asiatiche, mentre Tokyo è chiusa per la Festa della Marina (lo sarà anche domani per lo Sport Day). I Listini asiatici sono aumentati in scia alla performance positiva di Wall Street, lasciandosi alle spalle i timori per l'aumento dei contagi da Covid-19.

L'indice di Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,29%. Shanghai è in positivo dello 0,33%. Balza in alto Hong Kong (+1,72%); sulla stessa linea, in rialzo Seul (+0,98%). In denaro Mumbai (+1,17%); sulla stessa linea, sale Sydney (+1,01%). Kuala Lumpur avanza dello 0,46%.



Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro contro la valuta nipponica, che sta facendo un moderato -0,14%. Seduta trascurata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale pari a 0%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari al 2,93%.