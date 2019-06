Borse Asiatiche miste

(Teleborsa) - Seduta mista per le principali borse asiatiche che rimangono anch'esse alla finestra influenzate dall'attesa per i risultati della settimana finanziaria e dall'epilogo sulle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha ceduto lo 0,91% a 20.931,33 punti, mentre il Topix ha perso lo 0,74%. Segno più per Seoul che acquista lo 0,37%.



Miste le borse cinesi, con Shanghai che soffre lo 0,04% e Shenzhen che perde lo 0,06%. Taiwan guadagna lo 0,34%.



Tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, un up per Hong Kong dello 0,79%, Singapore +0.85%, Kuala Lumpur +0,34%, Jakarta +0,79% e Bangkok +0,19%.



Giù Sydney (+0,58%) e Mumbay (+0,33%).