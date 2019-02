Borsa Tokyo in rosso. Shanghai ancora chiusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muovono in ordine sparso le principali piazze asiatiche dove la borsa di Tokyo che ha già chiuso le contrattazioni ha portato a casa un ribasso. Sotto i riflettori degli investitori restano le, dopo le indiscrezioni secondo cui il Presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping non si incontreranno prima della scadenza dei tre mesi di tregua sui dazi.a 20.333,17 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto l'1,91% a 1.190,28 punti.. Riapre invece Hong Kong con un -0,39% seguita da Seoul -1,20%.Deboli le altre piazze asiatiche: limature per Bangkok -0,07% e Singapore -0,01% mentre Kuala Lumpur cede lo 0,50%. Chiusa la borsa di Jakarta.Giù Mumbai che registra un -0,59% mentre Sidney avanza dello 0,37% seguendo la scia positiva della vigilia grazie alla buona performance dei titoli bancari.