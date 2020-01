Borsa Tokyo chiude in rialzo con titoli tech. A picco Hong Kong

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La, sostenuta dal buon andamento del titoli tech grazie ai. Ben diverso lo scenario nel resto dell'Asia, dove il dilagare del, al rientro dalle festività del Capodanno.Ancorale due grandi piazze della Cina,, e la borsa della provincia autonoma di. La riapertura di questi mercati è in calendario per lunedì prossimo, essendo state estese le festività sino al 2 febbraio., l'indice Nikkei chiude con un rialzo dello 0,71% a 23.379 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,59% a 1.103 punti. Bene anche Seul che termina con un +0,41%.Giù le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche è scivolata del 2,82%, condizionando le piazze diche lima lo 0,11% elo 0,03%. In tenuta(+0,59%) e(+0,14%),Positive la borse di(+0,77%) e(+0,53%).