Borsa, Orsero presenta domanda passaggio da AIM a MTA

(Teleborsa) - Orsero ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) e, ove ne ricorrano i presupposti, sul segmento STAR.



A giudizio del management, "il passaggio dall'AIM Italia all'MTA consentirà alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e di conseguenza di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali italiani ed internazionali, nonché di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo".



Banca Akros agisce in qualità di sponsor ai fini dell'ammissione alle negoziazioni su MTA delle azioni ordinarie della Società. Banca IMI agisce in qualità di Specialista. © RIPRODUZIONE RISERVATA