Piazza Affari apre in rialzo, spread giù a 297

Dopo le previsioni negative di Standard & Poor's la Borsa di Milano apre in rialzo e anche lo spread cala a 297 punti. La Borsa di Milano parte in spolvero e guadagna pochi minuti dopo l'avvio l'1,8% a 19mila punti dopo che S&P, venerdì, ha confermato il rating BBB e rivisto a 'negativò da stabile l'outlook del debito sovrano italiano.

I bancari sono protagonisti del rimbalzo a Piazza Affari: Banco Bpm guadagna il 4% ed è il titolo migliore del Ftse Mib. In rally anche Bper (+3,5%), Ubi (+3,7%), Intesa Sp (+2,7%), Mediobanca (+2,6%) e Unicredit (+2,8%). Anche Tim cresce e sale a 0,49 euro (+3%).



Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende di oltre dieci punti dalla chiusura a 311 punti di venerdì scorso e stamattina si muove in area 297 punti, con un rendimento del decennale in calo al 3,33%.

È positivo l'andamento delle piazze finanziarie europee: Londra segna +0,6%, Francoforte +0,54%. Sui listini asiatici, brusca frenata delle piazze cinesi, mentre la Borsa di Tokyo chiude in calo dello 0,16%. Venerdì, il Dow Jones ha terminato gli scambi in calo dell'1,19%, il Nasdaq ha perso oltre il 2%.

Le Borse europee aprono in rialzo e tentano il recupero dopo una settimana difficile per tutti i mercati. L'attenzione degli investitori si concentra sulle vicende italiane dopo il rating di S&P e le elezioni regionali dell'Assia in Germania. Il dollaro è in calo a 1,1387 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,4%. In rialzo Francoforte (+0,63%), Madrid (+0,52%) e Londra (+0,51%). Chiusa Parigi.

Le Borse asiatiche concludono, invece, la seduta in negativo appesantite dal forte calo dei listini cinesi. Gli investitori guardano con preoccupazione al rallentamento dell'economia cinese ed al rafforzamento del dollaro. I mercati risentono dell'instabilità geopolitica a livello globale.

Chiude in calo Tokyo (-0,16%) mentre sul mercato dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro a un livello di 112,20, e sulla moneta unica a un valore di 127,40. A contrattazioni ancora aperte sono in forte calo Shanghai (-2,1%), Shenzhen (-2%) e Seul (-1,5%) mentre procedono in rialzo Hong Kong (+0,3%) e Mumbai (+1,2%). Sul fronte macroeconomico in arrivo di dati sull'inflazione in Italia e sul credito nel Regno Unito. Dagli Stati Uniti l'indice Fed Dallas e spese personali.

