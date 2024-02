Bonus disabili, arriva la proroga per le assunzioni degli under 35: ecco la nuova scadenza

Novità in arrivo per i giovani disabili in cerca di lavoro. Il bonus assunzione disabili under 35, introdotto dal decreto lavoro ha delle nuove scadenze. Uno degli emendamenti al testo di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2024, prevede infatti lo slittamento del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono effettuare le assunzioni agevolate: si passa dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024. A cambiare è anche il termine iniziale del periodo agevolato, che inizialmente previsto al primo agosto 2022 viene anticipato al primo agosto 2020.

Bonus disabili, le modifiche

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe cambia il contributo destinato agli ETS, gli enti del terzo settore che impiegano persone disabili con meno di 35 anni.

Come funziona

I beneficiari potranno ricevere un contributo per le assunzioni effettuate nel periodo agevolato nel limite delle risorse disponibili nel fondo. Si tratta in particolare di: -enti del Terzo settore (articolo 4 del Codice del terzo settore, DL n. 117/2017); -organizzazioni di volontariato (ODV); -associazioni di promozione sociale (APS); -organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe (DL n. 460/1997). -ODV e APS devono essere coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, il registro unico nazionale del Terzo settore (art. 54 del Codice del terzo settore). L’obiettivo è quello di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali. Per tutte le istruzioni operative, comprese le modalità di domanda e l’importo del contributo, si deve attendere ancora il decreto attuativo, la cui adozione è prevista dal decreto lavoro entro il 1° marzo 2024.