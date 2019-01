Bomi firma contratto in Colombia con Medtronic

(Teleborsa) - Bomi Italia, holding del Gruppo Bomi, ha rinnovato il suo rapporto con Medtronic Plc, in Colombia per 3 anni.



Medtronic ha affidato il 100% delle attività logistiche delle due divisioni, quella storica di Medtronic e quella acquisita da Covidien. Questa decisione - spiega una nota - è stata presa dal comitato formato dai team locali e globali di Medtronic dopo una gara complessa che è durata più di un anno.



Il Gruppo Bomi è leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute.