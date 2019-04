© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, anzi, insoddisfazione per il nulla di fatto nell'incontro al ministero dello Sviluppo Economico tra sindacati e azienda che ha annunciatoè un'azienda del settore elettro-meccanico facente parte del Gruppo Bombardier ed operante nellaÈ quanto dichiarato da, responsabile nazionale Fiom del Settore Ferroviario, e, segretario generale della Fiom di Vado Ligure, che sottolineano come anche il, al pari delle istituzioni locali, abbia concordato con la loro richiesta di ritirare la procedura."La delegazione aziendale presente, pur confermando dal suo punto di vista la bontà dell'operazione, si è impegnata a trasferire tale richiesta al Gruppo. Al tempo stesso siamo stati informati che, spiegano ancora i rappresentanti sindacali.a preoccupare. "Non c'è infatti nessuna traccia della volontà di portare a Vado Ligure leper il mercato estero europeo - sostengono Carboni e Mandraccia - condizione che porterà la fabbrica ad essere senza carichi di lavoro a fine estate.Anche sul fronte della, definita "strategica per Bombardier" per la produzione dei treni a potenza distribuita per il trasporto regionale,dopo la lettera d'intenti.. Se Bombardier non garantisce più, così come noi crediamo, il sito produttivo, occorre allora lavorare a un piano B verificando la disponibilità da parte di altri Gruppi a rilevare lo stabilimento" che, ricordano i sindacati,"Il tavolo sarà pertanto riconvocato non oltre la fine della terza settimana di maggio", concludono i rappresentanti sindacali,