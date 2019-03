© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il calo delle bollette di luce e gas per il prossimo trimestre, deciso dall'Autorità per l'Energia, è "un importante risultato che permetterà alle famiglie di risparmiare nella spesa per le bollette". È quanto dichiarato dal ministro dello Sviluppo economico e vicepremier,, nel commentare laPer Di Maio, il provvedimento "avrà effetti positivi sui cittadini, in particolare quelli più deboli, che potranno beneficiare nei prossimi mesi di un netto calo dell'importo delle bollette da pagare., favorendo al contempo una politica di riduzione dei costi dell'energia elettrica e del gas""Nonostante si parli di aumenti in tutti i settori - conclude Di Maio -nel prossimo trimestre. Si tratta di un segnale importante per le famiglie italiane che incoraggia verso scelte di politica energetica che fanno bene all'ambiente e non danneggiano il portafogli degli italiani".