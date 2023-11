Bollette gas, aumenti del 12% a ottobre: è il terzo rincaro consecutivo, +159 euro a famiglia

Aumenti del 12% a ottobre per la bolletta del gas sul mercato tutelato. Sono i dati dell'Arera, l'autorità pubblica dell'energia, che rileva un +12% rispetto a settembre. L'aumento è dovuto all'incremento del costo del gas naturale, +7,9%, e all'aumento della spesa per il trasporto e per la gestione del contatore, +4,1%. Rimangono invariati gli oneri generali. Il mercato tutelato di gas e luce riguarda 10 milioni di utenti, un terzo del totale. Gli altri sono sul mercato libero, dove le tariffe sono fissate dalle società private.

Bollette gas, a cosa è dovuto l'aumento di ottobre?

Si tratta del terzo rialzo consecutivo per le bollette gas. L'incremento è dovuto all'aumento della spesa per la materia gas naturale, fa sapere l'Arera, che è del +7,9%, e dall'aumento della spesa per il trasporto e la gestione del contatore, +4,1%, «quest'ultimo legato all'incremento tipico della stagione invernale degli oneri di stoccaggio»; rimangono invece invariati gli oneri generali.

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (novembre 2022-ottobre 2023) è di 1.457 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 14,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (novembre 2021 - ottobre 2022).